16-åring siktet for et tredje drap i Sverige

En 16-åring drepte tre personer på to dager i Sverige, skriver flere medier. Foto: Magnus Lejhall / TT / NTB

NTB

En gutt, som ifølge flere medier er 16 år gammel gutt, er siktet for et tredje drap i Sverige. Han er varetektsfengslet.

Natt til fredag ble to kvinner skutt og drept i Tullinge sør for Stockholm. Gutten ble varetektsfengslet og siktet for drapene.

Nå er han også siktet for drap på en mann som ble skutt i Västberga natt til torsdag. I denne skyteepisoden ble også en kvinne og et barn skadd.

Expressen skriver at gutten ble pågrepet i en taxi, hvor han hadde et automatvåpen med seg.

De to kvinnene ble skutt og drept i boligen til en kjent artist, ifølge avisen. Mannen som ble drept natten i forveien, var ektemannen og faren til de andre som ble skutt.

Ifølge svenske medier er gutten tilknyttet Foxtrot-nettverket.