Biden tror fortsatt på en tostatsløsning i Israel-Palestina-konflikten

President Joe Biden, her avbildet lørdag på et arrangement i regi av den amerikanske LHBTQ-organisasjonen Human Rights Campaign. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB

– Det må finnes en vei til en palestinsk stat.

USAs president Joe Biden sier han fortsatt har troen på en totstatsløsning, til tross for at blodsutgytelsen i Israel og Palestina er den verste på flere år.

– Det må finnes en vei til en palestinsk stat, sier Biden i et intervju på TV-programmet 60 Minutes på kanalen CBS søndag.

Presidenten understreker imidlertid at han ikke tror Israel vil omfavne ideen med det første.

– Ikke nå, men jeg tror Israel forstår at en betydelig del av det palestinske folket ikke deler synspunktene til Hamas og Hizbollah, sier han.

Sammenligner Hamas-angrep med holocaust

Biden er likevel tydelig på at USAs støtte er med det israelske folket, og sier det er nødvendig at Israel svarer på Hamas' angrep mot landet og fjerner gruppen i sin helhet.

– Israel går etter en gruppe mennesker som har engasjert seg i barbarisme som kan sammenlignes med holocaust, sier han.

– Hamas er en gjeng feiginger. De gjemmer seg bak sivile.

Ber Israel følge krigens regler

Biden er imidlertid tydelig på at han mener det vil være en stor feil om Israel går for en okkupasjon av Gazastripen.

– Jeg er overbevist om at Israel kommer til å handle i tråd med krigens regler. Dette er standarder som demokratiske institusjoner og land følger. Og så er jeg sikker på at det vil være en mulighet for de uskyldige i Gaza å få tilgang på medisin, mat og vann, sier Biden.

Presidenten sier også at det ikke kommer til å bli nødvendig for USA å bidra med styrker i konflikten, da han mener Israels styrker er godt rustet for oppgaven.

Biden vurderer å reise til Israel de kommende dagene, ifølge amerikanske medier, som skriver at USA og Israel diskuterer planer for et slikt besøk. USAs utenriksminister Antony Blinken har allerede vært i Israel siden Hamas-angrepene, og er ifølge Haaretz tilbake i landet på mandag for å møte den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant.