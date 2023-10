IDF-talsmann: Nærmere bakkeoperasjon nå

NTB

En talsmann for Israels hær sier bakkeoperasjonen kan starte snart – og at ingen land kan begrense Israel.

Talsmann Jonathan Conricus snakket sent søndag kveld med NTB på videochat fra Israel.

Han sier at bakkeoperasjonen er nærmere nå enn for ett døgn siden. Conricus avviser at verdenssamfunnet kan sette en rød linje for hvor store sivile tap det kan bli på Gazastripen.

– Ingen i det internasjonale samfunnet kan sette noen røde linjer for Israel. Vi forsvarer oss. Vi utfører en lovlig krig mot en terroristgruppe som angrep våre sivile, sier Conricus.

FN og flere internasjonale organisasjoner har krevd en humanitær pause og at blokaden, som gjør at Gazas mennesker har kritisk mangel på vann, mat og strøm, blir opphevet.

Conricus sier at Israel skal ta ut Hamas for å sørge for at det aldri igjen blir utført et angrep som det i helgen.

– Jeg kan ikke tenke meg en mer rettferdiggjort posisjon for et suverent land å forsvare seg fra. Det blir ingen røde linjer, og det blir ingen telling. Vi vil minimere faren for sivile og kjempe etter krigens lover og våre verdier. Men vi skal få jobben gjort, sier Conricus.