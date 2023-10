Rapport: USA må være klar for krig med Russland og Kina samtidig

– Beslutninger må tas nå for at nasjonen skal være forberedt.

USA må forberede seg på å kunne krige mot Russland og Kina samtidig. Det konkluderer en kommisjon (Strategic Posture Commission) dannet av Kongressen med i en ny rapport.

Det pekes blant annet på at USA må utvide sine konvensjonelle styrker, knytte tettere bånd med allierte, og forbedre programmet knyttet til moderniseringen av det amerikanske atomarsenalet , skriver nyhetsbyrået Reuters.

Rapporten kommer samtidig som spenningen mellom Kina og Taiwan har økt, og Russlands forhold til Vesten har forverret seg som følge av landets invasjon av Ukraina.

Har nok atomvåpen

Kommisjonen som består av både demokrater og republikanere ble satt sammen av Kongressen i 2022. Oppgaven er å vurdere langsiktige trusler mot USA og komme med forslag til hvordan landet kan gjøre endringer, både når det gjelder konvensjonelle styrker og atomvåpen.

Til tross for forbedringspotensialet kommisjonen peker på konkluderer gruppen med at USA har nok atomvåpen for å kunne avskrekke både Russland og Kina samtidig. Det samme har USAs president Joe Biden og hans administrasjon konkludert med, skriver Reuters.

Økt trussel

I likhet med Pentagon mener kommisjonen at Kinas raske utvikling av sitt atomarsenal vil føre til at landet har 1500 atomvåpen i 2035. Utviklingen vil gjøre Kina til USAs andre store rival væpnet med mange atomvåpen, da i tillegg til Russland.

– Den USA-ledede internasjonale orden og verdiene den opprettholder står i fare, heter det i rapporten som peker ut Russland og Kina som de største truslene.

Ifølge rapporten vil trusselen Russland og Kina utgjør bli «akutt» en gang mellom 2027 og 2035.

– Beslutninger må tas nå for at nasjonen skal være forberedt, står det i rapporten.

USAs president Joe Biden, her flankert av Russlands Vladimir Putin og Kinas Xi Jinping, mener i likhet med rapporten at USA for øyeblikket har nok atomvåpen til å avskrekke både Russland og Kina.

– Nasjonen må gjøre disse investeringene

Kommisjonens funn tilsier at pengebruken må økes.

– Vi anerkjenner realitetene knyttet til budsjetter, men vi mener også at nasjonen må gjøre disse investeringene, står det i rapportens forord.

I 2010 startet USA et moderniseringsprogram for landets atomvåpen. I 2017 ble kostnaden på programmet beregnet til å koste USA rundt 400 milliarder dollar innen 2046. I rapporten tydeliggjøres det at alt må finansieres etter planen for å kunne oppgradere alle atomstridshoder og støttemateriell og infrastruktur som må være på plass for å kunne benytte seg av atomvåpen.

Andre anbefalinger i rapporten råder til utplassering av flere taktiske atomvåpen i Asia og Europa, og utvikling av nye bombefly og ubåter som kan bære atomvåpen.