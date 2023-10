Donald Tusk tror på flertall: – Dette er slutten på PiS-regjeringen

En lykkelig Donald Tusk taler på valgvaken til Borgerplattformen etter et vellykket valg. Han håper nå at epoken med Lov og rettferdighetspartiet er over. Foto: Petr David Josek / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Den polske opposisjonslederen Donald Tusk tror han kan komme i posisjon etter søndagens valg, til tross for at regjeringspartiet PiS ligger an til å bli størst.