Over 1000 er savnet i ruinene av utbombede bygninger, ifølge palestinsk redningstjeneste

Palestinere undersøker ruinene av en bygning i Gaza by som har rast sammen etter et israelsk angrep søndag.

NTB

Sivilforsvaret i Gaza sier at over 1000 personer er savnet og sannsynligvis ligger begravet i ruinene av utbombede bygninger i enklaven.

Sivilforsvaret sier at flere er gravd ut av ruiner i live opptil 24 timer etter at bygninger er blitt bombet.

Siden lørdag for litt over en uke siden er 2670 mennesker drept i angrep på Gazastripen, og 9600 er såret, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

Over 700 barn er blant de drepte. Israel bomber området intensivt og har også innført en blokade.

Angrepene ble innledet etter at Hamas overraskende angrep en rekke mål i Israel. Her er over 1400 blitt drept, de fleste sivile.