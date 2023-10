Israelske soldater venter på politisk klarsignal for å innta Gaza

NTB

Israelske soldater venter på grønt lys fra landets politiske ledelse for å angripe Gazastripen i en koordinert offensiv, ifølge militæret.

– Vi skal i diskusjoner med vårt politiske lederskap, sier talsperson Richard Hecht i den israelske hæren (IDF).

Israel har bedt sivile nord på Gaza om å komme seg sørover. Lørdag kveld sa IDFs øverste talsperson, Daniel Hagari, at de kommer til å angripe Gaza med flere våpengrener veldig snart. Den siste uka har Israel angrepet området med tusenvis av raketter.

Søndag opplyste IDF om en ny tidsfrist for når sivile skulle være ute av områdene nord på Gaza. Den fristen gikk ut søndag klokka 12 norsk tid.

Avisa The New York Times skrev i natt at operasjonen kan være utsatt fordi skydekke gjør det vanskelig med luftstøtte.