NTB

Kina sier Israels krig mot Hamas på Gazastripen er hinsides det som kan forklares med selvforsvar.

Kinas utenriksminister Wang Yi kaller Israels blokade og krigføring på Gazastripen for kollektiv avstraffelse og krever at det tar slutt.

Wang sier at partene må ta grep for at situasjonen ikke eskalerer ytterligere og ber om forhandlinger.