Valglokalene i Polen er åpnet

Mange anser det polske valget for å være det viktigste siden 1989. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

NTB

Valglokalene i Polen har søndag åpnet i det som beskrives som et avgjørende valg for landets demokrati.

Jaroslaw Kaczynski, leder for regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), går til valg med løfter om å ta Polen i ytterligere konservativt, katolsk og sentralisert retning. 74-åringen er i dag landets visestatsminister.

Motstandere beskylder ham for å ha ledet Polen i autoritær retning og svekket landets demokratiske institusjoner, samtidig som han har samlet mer makt i egne hender.

Opposisjonen setter sin lit til at Donald Tusk, tidligere statsminister og EU-president, skal vinne valget. Han regnes av mange som en garantist for at Polen ikke går i en enda mer autoritær retning og fjerner seg fra EU.