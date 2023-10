NTB

Vest-Afghanistan er rammet av et nytt kraftig jordskjelv like ved Herat.

Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer. Det hadde et episenter 36 kilometer nordvest for Herat. Europeiske EMSC skriver at det hadde en styrke på 6,4, mens amerikanske USGS oppgir en styrke på 6,3.

Et jordskjelv som ble målt til en styrke på 6,3, tok livet av over 1000 mennesker i samme område forrige helg. Det har vært flere kraftige skjelv der siden da.