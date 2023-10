Kina sender utsending til Midtøsten for å jobbe for våpenhvile

NTB

Kinas Midtøsten-utsending Zhai Jun drar til regionen til uka for å jobbe for en våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas.

Zhai skal jobbe med forskjellige partnere for å få på plass en våpenhvile, beskytte sivile og jobbe for fredssamtaler, melder statlig kinesisk TV.

Utsendingen har tidligere sagt at han er svært bekymret for en eskalering av krigen. Kinas utenriksminister har bedt USA spille en konstruktiv og ansvarlig rolle og ber om et internasjonalt fredsmøte.