New Yorks jøder: Sammen i sorgen – delt i synet på Israels krig

En solidaritetsmarkering for Israel som ble avholdt i New York sent mandag kveld. Foto: Andres Kudacki / AP / NTB

NTB

Jøder i New York sørger over angrepet på Israel, men mange viser også solidaritet med palestinerne på Gazastripen som nå er under angrep.

Israel har gjennomført en av de mest intense bombekampanjene noensinne mot Gazastripen den siste uka. Onsdag sa hæren at det var utført over 6000 luftangrep, noe som var nesten ett i minuttet hver dag siden lørdag.

Statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at det bare er begynnelsen. Israel forbereder en stor bakkeoperasjon.

I Brooklyn samlet flere hundre jøder seg i en solidaritetsmarkering med palestinerne – og mot Israels krig – fredag kveld. Bannere med teksten «Jøder sier stopp til folkemordet mot palestinerne».

New York har den største jødiske befolkningen utenfor Israel, på rundt 1,6 millioner.

Krever våpenhvile

Demonstrantene i Brooklyn krevde at Kongressen i Washington skulle kreve våpenhvile. De demonstrerte utenfor huset til toppsenator Chuck Schumer, som selv er jøde og skal lede en delegasjon av senatorer til Israel for å vise støtte til landet.

– Det er bare en vei ut av denne volden og det er å løse problemene som ligger bak alt som skjer. 75 år med israelsk okkupasjon og apartheid, sier Jay Saper i organisasjonen Jewish Voice for Peace.

Andre New York-jøder er imidlertid blitt styrket i sitt forsvar av Israel. Detaljene om angrepet som tok livet av minst 1300 i Israel, mange av dem sivile, har skremt dem.

25-åringen Philip Wolf sier at han ikke vokste opp i et religiøst hjem, men at historien om holocaust gjør at han vet hvor viktig det er å ha en jødisk stat.

– Etter det som har skjedd denne uka, er den tilknytningen blitt enda sterkere, sier Wolf.

– Ansvar

Jødiske organisasjoner som American Jewish Committee og United Jewish Appeal har støttet proisraelske demonstrasjoner som har samlet tusener denne uka. De har også fått støtte fra myndighetene i New York.

To dager etter Hamas-angrepet sa Arthur Schneier, rabbiner i Manhattans Park East-synagoge at angrepet var den største eksistensielle trusselen mot Israel siden 1948.

– Vi har et særskilt ansvar i det amerikanske jødiske samfunnet, sa han.

Rabbineren Melissa Buyer-Witman sier at hun er sikker på at amerikanerne vil stå samlet bak Israel.

Våpen skader

USAs politiske ledelse – blant annet president Joe Biden – har lovet uhildet støtte til Israel og sagt at støtten er uten betingelser. USAs utenriksminister og forsvarsminister har vært i Israel de siste dagene, samtidig som forberedelsene til bakkeinvasjonen var i gang.

Organisasjoner som Jewish Voice for Peace har fordømt Israels bombekampanje og evakueringsbeskjeden som ble gitt til 1,1 millioner på Gazastripen. Det er blitt omtalt som en fordrivelse.

– Vi anerkjenner at ønsket om en sterk støtte til Israel, inkludert militær støtte, kommer fra dyp sorg, frykt og angst. Men vi vet at flere våpen bare fører til mer skade for alle, sier rabbineren Alissa Wiese i en uttalelse sendt ut av JVP.