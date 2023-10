Tidligere Wagner-soldater begår grusomme handlinger i Russland

– Sannsynligheten for at disse veteranene vil motta tilstrekkelig psykologisk behandling virker ekstremt lav.

Flere straffedømte russere som ble lovet frihet ved å kjempe i Ukraina er tilbake i Russland, og det går ikke umerket.

Listen over alvorlige forbrytelser begått eller mistenkes begått av tidligere Wagner-soldater er lang. Mange er begått av tidligere straffedømte. Her er noen av dem:

Tidligere i oktober ble en mann siktet for å ha drept to kvinner ved å brenne ned et hus i Sibir. Bare dager tidligere ble en annen mann anklaget for å ha drept et fire år gammelt barn.

I august ble en returnert Wagner-soldat utpekt som massemorder etter mistanke om at den 38 år gamle mannen skal ha drept seks personer i en landsby i det nordvestlige Russland. Ofrene døde som følge av knivstikking, skrev The Barents Observer i sommer.

I den Russland-vennlige regionen Sør-Ossetia, som har brutt med Georgia, ble en mann drept av en Wagner-soldat tidligere i år. Ifølge Euronews viser en video Wagner-soldaten jage den nå avdøde mannen og deretter stikke ham i hjel.

I den russiske republikken Nord-Ossetia er en tidligere Wagner-kriger dømt til 16 års fengsel etter å ha drept ekskona si. Videomateriale fra overvåking på åstedet viser mannen knivstikke kvinnen over tjue ganger.

Ekspert: Øker faren

I fjor kom det frem Wagner-gruppen og dens tidligere leder, nå avdøde Jevgenij Prigozjin, aktivt rekrutterte fanger fra russiske fengsler til å bli soldater på russisk side i Ukraina. Fangene ble gjerne tilbudt full frihet i bytte mot seks måneders tjeneste ved fronten under Putin og Prigozjins kommando. Det ble flere tusen av dem.

Bildet viser Wagner-soldater i den ukrainske byen Bakhmut i Ukraina i mai.

Sosiologen Charlie Walker ved Universitetet i Southampton fokuserer sitt arbeid på Russland og områdene på grensen mellom Europa og Russland. Han mener faren for at de tidligere straffedømte Wagner-soldater utøver kriminalitet øker. Da ikke bare fordi de er ute i samfunnet som frie menn, men også som følge av oppholdet ved fronten.

– Potensialet for kriminalitet blant returnerende soldater økes fordi sannsynligheten for at disse veteranene vil motta tilstrekkelig psykologisk behandling virker ekstremt lav, gitt den russiske statens dysfunksjonalitet, sier han til Euronews.

Det er ikke bare de tidligere soldatene «dysfunksjonaliteten» går utover, mener sosiologen.

– Den russiske staten bryr seg lite om velferden til de hjemvendte soldatene og det russiske samfunnet generelt.

Ukraina: Her går russiske stridsvogner i lufta

Rekrutterte fra fengsler

Tidligere har ABC Nyheter omtalt hvordan fanger i russiske fengsler ble vervet til Wagner-gruppen. I februar sa to tidligere leiesoldatene at den tidligere Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin ankom fengselet de sonet i med helikopter. Han sa til fangene at de kunne bli satt fri hvis de kjempet på russisk side i Ukraina i seks måneder.

– Jeg så det slik at seks måneder var bedre enn de ti eller elleve årene jeg fortsatt måtte tilbringe i fengsel. Jeg ville bare ha en ny start på livet, sa den ene av de to Wagner-soldatene til CNN da.

– Prigozjin sa at han hadde myndighet fra høyerestående makter til å ta hvem som helst fra fengselet, uavhengig av forbrytelse eller soningstid. De ideelle kandidatene var mordere og ranere, sa en av dem.

Bare dager før Wagner-opprøret i sommer uttalte Prigozjin at 32.000 eksfanger var tilbake i Russland etter å ha deltatt i Ukraina-krigen. På tidspunktet uttrykte flere kvinner og menneskerettsaktivister bekymring for at mange kriminelle, blant dem dømte drapsmenn og andre voldsdømte, ble benådet og sluppet tilbake til det russiske samfunnet etter kort tid.

Putin: De har gjort det godt igjen

I september uttalte Russlands president Vladimir Putin seg om de tidligere fangene som hadde mistet livet ved fronten i Ukraina. Han mente da at de med sin død gjorde alt godt igjen etter sine tidligere ugjerninger.

– Alle kan gjøre feil. Disse gjorde det, men de ga sine liv for moderlandet. Det har gjort det godt igjen, sa presidenten da.

Prigozjin under Wagner-opprøret i juni, To måneder senere mistet Wagner-sjefen angivelig livet i en flystyrt.

Wagner-opprøret og Prigozjins død

Det var i juni i år Wagner-gruppen med Prigozjin i spissen gjorde opprør mot den russiske militærledelsen. Etter å ha tatt kontroll over militærbaser i Rostov ved Don og Voronesj sør i Russland begynte Wagner-soldatene å marsjere mot hovedstaden Moskva. Så langt kom de imidlertid ikke da opprøret ble avblåst etter en avtale om at Prigozjin fikk flytte til Belarus og at de involverte Wagner-soldatene skulle få amnesti, til tross for at de hadde drept russiske soldater og skutt ned helikoptre.

To måneder senere, 23. august, døde Prigozjin da et privatfly med Wagner-sjefen og ni andre om bord styrtet i fylket Tver på vei fra Moskva til St. Petersburg. Flere vestlige eksperter og organisasjoner, deriblant den anerkjente amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW), uttrykt det nesten er helt sikkert at Russlands president Vladimir Putin spilte en rolle i Wagner-sjefens død.