Egeland om situasjonen i Gaza: – Et kaos, en frykt, og en lidelse uten like

NTB

Tusenvis av palestinere i Gaza har lagt på flukt i påvente av en israelsk bakkeinvasjon. Flyktninghjelpens leder Jan Egeland beskriver situasjonen som et helvete.

– Rapportene i morgentimene i dag forteller om et kaos, en frykt og en lidelse uten like på Gazastripen. Mange titusener har desperat prøvd å komme seg ut av Gaza by og de andre nordområdene, hvor Israel har sagt at de kommer til å bombe intensivt og ikke kan garantere for sikkerheten til innbyggerne, sier Egeland på telefon til NTB.

Israel har gitt sivile i Nord-Gaza tidsfrister til å evakuere, den seneste til klokka 16 lokal tid lørdag.

Oppfordringen fra israelske myndigheter gjelder for over 1,1 millioner mennesker, ifølge FN.

– Dette er en tvangsforflytning

Egeland fnyser av ordet «evakuering».

– Dette er ingen evakuering. Å fly ut privilegerte nordmenn fra Israel, det er en evakuering. Dette er en tvangsforflytning av mennesker, et klart brudd på folkeretten, sier han til NTB.

At befolkningen nå tvangsforflyttes, har også blant andre FN-eksperter og menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty påpekt.

Egeland understreker at ingen land har rett til å gå løs på sivile, barn, kvinner eller funksjonshemmede selv om terrorister gjemmer seg blant dem.

– Hamas har begått utallige krigsforbrytelser, det er det ikke tvil om. Men en krigsforbrytelse rettferdiggjør ikke en annen, sier han.

– En utsultet og forpint befolkning

Israel innførte mandag full blokade av den Hamas-styrte Gazastripen. Det vil si at verken mat, vann eller drivstoff skal kunne bringes inn til de 2,3 millioner innbyggerne.

Ødelagte bygninger i flyktningleiren Jabalia på Gazastripen.

Egeland sier det haster med å få på plass humanitære korridorer til Gaza slik at man kan få inn nødhjelp til en utsultet og forpint befolkning.

– Vi trenger samtidig å evakuere syke og sårede på sykehus i sikkerhet. Det er i dag ingen slike korridorer, men vi jobber med å få til en fra Egypt, nærmere bestemt Rafah-grensepasseringen, sier han.

– Har ikke forstått omfanget

Egeland sier omfanget av krisen i Gaza ennå ikke er fullt ut forstått av Vesten.

– Det er mange barn under ruinene som ingen kan grave ut. Titusenvis av ødelagte eller ulevelige boliger. Tusenvis av mennesker som flykter for livet, sier han til britiske BBC.

– Storbritannia, USA og EU har med rette sagt at vi er med Israel i kampen mot terror. Jeg håper de ikke har gitt grønt lys til at det betyr å utslette 1 million barn, legger Egeland til.

Palestinske helsemyndigheter sier lørdag formiddag at tallet på palestinere som er drept i luftangrep mot Gazastripen, har økt til 2215. I tillegg er minst 8714 mennesker såret.