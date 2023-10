AP og AFP: Utenlandske statsborgere får forlate Gaza gjennom Rafah-overgangen

NTB

Israel, USA og Egypt er blitt enige om å åpne grenseovergangen Rafah for utenlandske statsborgere som prøver å komme seg ut fra Gazastripen, melder AP og AFP.

Nyhetsbyrået AP får nyheten bekreftet av en høytstående egyptisk tjenestemann. AFP får på sin side informasjonen fra en amerikansk tjenestemann som er på reise med USAs utenriksminister Antony Blinken i Midtøsten.

AP skriver at grenseovergangen åpnes for utenlandske statsborgere, mens AFP kun har fått opplysninger om at amerikanske statsborgere får evakuere gjennom Rafah.

Ifølge AFP er det snakk om at grenseovergangen vil være åpen mellom klokken 12 og klokken 17 lokal tid.

Ifølge AP har Israel lovet å ikke bombe områdene utlendingene må reise gjennom for å nå grenseovergangen.

Qatar skal ha tatt til orde for evakueringen i samtaler med Hamas, melder AFP.

Grensen til Egypt ved Rafah er Gazas eneste grense som Israel ikke kontrollerer, men den har etter avtale med Israel stort sett vært stengt siden 2005.

Det norske Utenriksdepartement har sendt en tekstmelding til nordmenn i Gaza der de ber dem vurdere om det er forsvarlig å dra til Rafah og forsøke å krysse grensen der.