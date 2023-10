Ekspert om Gaza: – Verdens verste stridsmiljø

NTB

Dersom Israel skal utføre en bakkeoperasjon på Gazastripen, er det verdens verste miljø å gjøre det i – noe som kan føre til enda mer bombing, mener ekspert.

Så langt er over 1300 bygninger ødelagt, og 1900 mennesker drept i bombingen av Gaza. Rundt 8000 andre er såret, mange av dem med knusningsskader etter å ha havnet under utbombede hus.

Israel har sagt de har samlet en hærstyrke på minst 360.000 rundt Gaza. Hæren sier de skal ta ut Hamas, men kan møte sterk motstand, sier Tormod Heier som er professor i militære strategier og operasjoner.

– Dette er verdens verste stridsmiljø. Det er derfor Hamas har valgt oppgjøret med den israelske militære overmakten nettopp her, sier Heier til NTB.

– Må bombes mye

Han mener Israels styrke rundt Gaza er formidabel rent tallmessig, men stiller spørsmål ved hvor godt trent den er på bykrig i betongruiner.

I tillegg til tunnelnettverket til Hamas, er nemlig store deler av Gaza i ruiner. Der kan Hamas skjule seg og drive geriljakrig. Hamas operer i betongbygg og underjordiske systemer som kan tåle mye.

– Dette betyr at det må bombes mange ganger på samme sted for å gjøre skade. Dersom det bombes for lite vil det kunne være til Hamas' fordel fordi ruiner gjør det enklere å forsvare seg med snikskyttere, minefeller, bakholdsangrep og mann-mot-mann kamper, sier Heier.

Taktisk beskjed utløste panikk

Israel har gitt sivile i nord-Gaza tidsfrister til å evakuere seg. Det utløste panikk fredag.

Siste frist som er gitt er 16 lokal tid lørdag ettermiddag. Israel sier de forsøker å skåne sivilbefolkningen. Så langt denne uken har imidlertid Gaza vært utsatt for bombing i større omfang enn noensinne.

Heier sier at evakueringsbeskjeden er en viktig del av krigsforberedelsene både for Israel og for Hamas, som ber folk bli værende.

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner ved Stabsskolen.

Han sier mange folk rundt Hamas' forsvarsstillinger er taktisk viktig for å stå imot et angrep. Delvis fordi det visker ut skillet mellom krigere og sivile, og fordi de humanitære lidelsene da blir større, noe som kan legge internasjonalt press på Israel.

– Når sivilbefolkningen oppfordres til å evakuere vekk fra Hamas' posisjoner, forsvinner dermed en viktig brikke i strategien deres. Derfor forsøker Hamas å oppfordre befolkningen til å bli i sine hjem, sier Heier.

Israel har anklaget Hamas for å tvinge folk til å bli. Hamas sier Israels evakueringsbeskjed er propaganda.

– Spor som favoriserer Hamas

Heier mener Hamas visste hva som ville komme da de angrep Israel forrige helg.

– Med bakkeinvasjonen har Hamas fått krigen inn i et spor som favoriserer dem og ikke Israel, sier Heier.

Israels konvensjonelle styrker – som langt overgår Hamas' – kommer til kort i en slik bykrig, legger han til.

Heier mener Israels bakkeoperasjon kan bli utført ved å dele Gazastripen opp i mindre geografiske deler.

– Deretter vil kanskje byene omringes, og isoleres i mindre bydeler. Så kan det være at kvartalene beskytes med artilleri og stridsvogner fra høydedragene utenfor byene. Eller at spesialstyrker og andre godt trente soldater rykker inn, sier han.

– Fremrykkingen vil skje med støtte fra droner og jagerfly, som på kort varsel kan støtte soldatene med raketter dersom mannskapene havner i bakhold.

Israel har sagt at de skal sørge for at Hamas' operative evne utslettes. I tillegg er det et forsøk på å få frigitt gislene som er blitt tatt til Gaza. Heier tror Israel kan omringe byene med reservestyrker, og så bruke innsatsstyrker og forhandlingslag for å få løslatt gislene.

– Vanskeligst blir det å kjempe seg gjennom tunnelsystemet under byene, fordi dette er ganger som kan være minelagt og dermed noe lettere å forsvare, sier Heier.