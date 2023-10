FN: Titusener har flyktet på Gaza – tidsfristen har gått ut

Et bilde fra Gaza by fredag ettermiddag viser folk som prøver å komme seg unna, mens røyken stiger opp fra et bombeangrep på byen. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

NTB

FN anslår at titusener av mennesker hadde lagt på flukt fra Nord-Gaza fredag kveld. Nå har tidsfristen Israel satte gått ut.

Israel ga natt til fredag beskjed om at alle på Nord-Gaza, 1,1 millioner mennesker, burde evakueres til Sør-Gaza. De understreket at det gjaldt alle sivile. Klokka 5 norsk tid har tidsfristen som ble gitt til sykehuset Al Awda nord på Gazastripen, gått ut.

Leger Uten Grenser er til stede på sykehuset. De har fordømt tidsfristen Israel ga.

– Gazastripen blir jevnet med jorden. Tusenvis av mennesker dør. Dette må stoppe nå. Vi fordømmer Israels krav på det aller sterkeste, sier generalsekretær Meinie Nicolai i Leger Uten Grenser.

– Bare begynnelsen

I natt har det vært nye meldinger om luftangrep på Gaza, mens Israels hær har sagt at de har gjennomført enkelte raid inne på Gazastripen. Det har blant annet vært for å samle informasjon om hvor gislene Hamas har tatt, er, opplyser hæren. Haaretz skriver at de har funnet lik etter gisler.

Israel har også angrepet mål i Libanon.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt sent fredag en tale til folket.

– Vi slår ned på våre fiender med enestående styrke. Dette er bare begynnelsen. Våre fiender har bare begynt å betale prisen. Jeg vil ikke fortelle detaljer, men det er bare begynnelsen, sa Netanyahu.

Titusener på flukt

Ifølge FN hadde minst titusener lagt på flukt klokka 21 lokal tid fredag. Før beskjeden om evakuering kom, var allerede over 400.000 internt fordrevet. FN kommer ikke med noe tall på hvor mange som nå er internt fordrevet, trolig fordi det er umulig å anslå.

Dødstallet på Gazastripen har økt til minst 1900, mens minst 7696 er såret. Mange av dem er barn.

På israelsk side er dødstallet på minst 1300, mens minst 3436 er såret.

På den okkuperte Vestbredden er minst 49 drept og 950 såret.

Det betyr at det totale antallet drepte og sårede i krigen som har brutt ut, er minst over 15.331 mennesker.

Frykter katastrofe

FN og flere organisasjoner har advart mot en humanitær katastrofe. De har bedt Israel trekke evakueringsbeskjeden. Norge har fordømt den israelske blokaden av Gaza.

Gaza er blitt teppebombet etter at Hamas gikk til et brutalt angrep på Israel forrige lørdag. FN opplyser at bombingen fortsatte og forverret seg på Gaza fredag.

Helsemyndighetene på Gaza opplyser at minst 382 mennesker ble drept i angrep mellom klokka 18.30 torsdag og 14 fredag.

– Menneskerettsgrupper har uttrykt bekymring over hendelsen der sivile og sivle mål ser ut til å ha blitt utsatt for målrettede angrep, skriver FN.

Israel har sagt at de gjør sitt beste for ikke å ramme sivile, og at evakueringsbeskjeden er blitt gitt for å beskytte sivile. Helsedepartementet på Gaza sa i natt at ambulansepersonell er drept og ambulanser ødelagt. De kaller det målrettede angrep mot sivile og helsearbeidere i evakueringen.

Uten strøm i flere døgn

FN påpeker at Gaza har vært uten strøm siden klokka 14 onsdag. Det gjør at helsevesenet, vannforsyningen og sanitetsvesenet er på randen av kollaps.

– De fleste har ikke tilgang til rent drikkevann. Folk drikker brakkvann fra jordbruksbrønner i et siste forsøk, noe som skaper stor bekymring for sykdomsutbrudd, skriver FN.

Den norske legen Mads Gilbert, som er i Kairo for å forsøke å ta seg inn på Gaza, sa sent fredag kveld til NTB at beskjeden han fikk fra Gaza var at det var panikk. Mange har valgt å dra, sier Gilbert.

Men sykehusene er umulig å evakuere.

– Det er fullstendig umulig å evakuere sykehusene på Gaza nå, sier Gilbert.

Store styrker

Israel har varslet militæroperasjoner og har en styrke på over 360.000 soldater nær Gaza.

Den norske legen sier at mange av de skadde har knusningsskader fra bygninger som har rast sammen.

– Når man ser på dronebilder fra Gaza ser det ut som det har vært jordskjelv eller en atombombe. Det er nabolag som er slettet med jorda. Når mennesker er inne i slike bygninger, blir det mye knusningsskader og stumpe skader mot bryst og andre steder, sier Gilbert.

– Å flytte slike kirurgiske pasienter ut av sykehusene … Det sier seg selv at det er helt absurd å true med at sykehusene skal tømmes, sier Gilbert.

På flukt i natten

Han sier at av dem han har vært i kontakt med på Gaza, har to av tre valgt å høre på Israel og flykte. Det betyr i så fall ti- og hundretusener av palestinere på flukt.

– De skal vandre i den palestinske natten i et utbombet område uten lys og noen form for beskyttelse. Det er et bilde av en situasjon, en menneskeskapt situasjon, som får Dantes Inferno til å se ut mildt ut, sier Gilbert.

Sykehusene var allerede i knestående før evakueringsbeskjeden. Nå frykter Gilbert hva som skjer med dem som blir igjen.

– De konsekvensene er uoverskuelig. Det må den israelske hæren svare for. Om de har tenkt å bombe sykehusene, eller drepe de som er der? Etter det vi har sett de siste dagene, er alt mulig, sier han.