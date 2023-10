Hva er Jericho-missilet? Israels «dommedagsvåpen»

Oppfordringer fra en israelsk jurist om å ta i bruk et «dommedagsvåpen» mot Hamas har satt nytt lys på Jericho-missilsystemet.

Revital Gotliv, en israelsk jurist og medlem av den israelske nasjonalforsamlingen, har flere ganger skrevet på X, tidligere Twitter om kjernefysisk krigføring i stedet for å sette inn styrker på bakken.

Gotliv nevnte spesifikt «Jericho», med referanse til Israels første ballistiske missilprogram som ble utviklet på 1960-tallet. Programmet ble utviklet i samarbeid med det franske romfartsselskapet Dassault, men Frankrike trakk seg ut i 1969, og Israel beholdt systemet og hadde Jericho-1 klar i 1973 under Yom Kippur-krigen.

«Men hvorfor skulle Israel ha behov for å utvikle et ballistisk missil med mellomlang rekkevidde, gitt at landets erklærte motstandere - Iran og flere arabiske stater - alle har mye kortere rekkevidde?» skrev Mark Fitzpatrick ved Det internasjonale instituttet for strategiske studier (IISS), i august 2021.

«Svaret kan være at Israel, som en sikkerhetsfokusert stat, alltid vurderer de verste scenariene og planlegger for uforutsette hendelser», skriver han videre.

«Ingen bevis»

I en rapport fra den venstreorienterte publikasjonen Haaretz i 2019 blir det skrevet om hvordan det israelske militæret testlanserte et «fremdriftssystem for rakettmotorer».

Det ble den gang sett på som en trussel mot Iran, som av noen har blitt sett på som en motstander på grunn av sin støtte til Hamas. De israelske forsvarsstyrkene (IDF) sa at de ikke har «noe bevis, ingen bevis, ingen etterretningsbevis for iransk involvering».

Den iranske FN-delegasjonen har tidligere sagt at Iran ikke hadde noen direkte rolle i lørdagens angrep, men innrømmet at Teheran har forsynt palestinske krigere med nødvendige kampferdigheter.

Jericho-1-modellen, som ble pensjonert på 1990-tallet, veide 6,5 tonn og hadde en lengde på 13,4 meter og en diameter på 0,8 meter, ifølge IISS.

Den hadde en rekkevidde på 500 kilometer og en nyttelast på 1000 kilo. Det hadde imidlertid 50 prosent sjanse for å lande innenfor en radius på 1000 meter fra et mål.

– Dramatisk sprang

Et missil med lengre rekkevidde, kalt Jericho-2, som ble utviklet fra midten av 1970-tallet til slutten av 1980-tallet, var lengre (15 meter) og hadde større diameter (1,35 meter), men samme nyttelast. Den hadde en rekkevidde på mellom 1500 og 3500 kilometer.

Jericho-3-systemet med mellomlang rekkevidde ble utviklet flere tiår senere. Ifølge «Center for Strategic and International Studies» (CSIS), skal det ballistiske missilet ha blitt testet i 2008 og tatt i bruk i 2011.

Missilet er utviklet og eid av Israel, og spesifikasjonene er ytterligere forbedret sammenlignet med de to foregående modellene, med en lengde på rundt en meter ekstra sammenlignet med Jericho-2 og en diameter på 1,56 meter.

Stridshodet veier rundt 750 kg og har angivelig en rekkevidde på mellom 4800 og 6500 kilometer. Nyttelasten er på rundt 1300 kilo.

Ifølge rapporter fra flere analytikere ble Jericho-3, også kalt YA-4, først testet i januar 2008 fra flytestesenteret Palmachim i nærheten av Tel Aviv, etterfulgt av en ytterligere i februar 2008.

Den israelske våpeneksperten Isaac Ben-Israel, som grunnla «Israel National Cyber Directorate» og hadde ansvaret for Israel Space Agency, sa etter testen i 2008 at «alle kan regne på det, vi kan nå hvert eneste punkt i verden med en rakettmotor», ifølge en artikkel publisert av Nuclear Threat Initiative i 2012.

Tjenestemenn i det israelske forsvarsdepartementet skal også ha bekreftet oppskytingen, og kalte den et uttrykk for et «dramatisk sprang i Israels rakettkapasitet».