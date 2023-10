NTB

Russland har lagt fram et forslag om en resolusjon i FNs sikkerhetsråd der de ber om en humanitær våpenhvile i krigen mellom Hamas og Israel.

I resolusjonen er det en fordømmelse av vold mot sivile og alle former for terrorisme. Resolusjonsforslaget krever også at alle gisler blir frigitt, at humanitær hjelp får komme fram og at sivile kan evakueres trygt.

Teksten ble lagt fram for medlemmene av sikkerhetsrådet i et lukket møte.