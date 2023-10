NTB

Israelske bakkestyrker har gjennomført raid på Gazastripen i løpet av det siste døgnet, i forkant av det som kan bli en bakkeinvasjon, ifølge landets militære.

– I løpet av de siste 24 timene har styrker fra det israelske militæret utført raid inne på territoriet til Gazastripen for å fullføre arbeidet med å rense området for terrorister og våpen, heter det i en uttalelse.

Raidene skal ha rettet seg mot «terrorinfrastruktur og terrorceller», heter det i uttalelsen.

– Under disse raidene ble det også forsøkt å finne savnede personer, sier det israelske militæret videre, med henvisning til israelerne som er bortført av Hamas.

Det er første gang siden Hamas' angrep mot Israel for nesten en uke siden at israelske bakkestyrker sier de har vært inne på Gazastripen. Fra før har området, som er befolket av rundt 2,3 millioner palestinere, blitt utsatt for nesten konstante luftangrep.

Israel har samlet styrker langs grensen til Gazastripen siden Hamas' angrep, og gikk fredag ut og advarte innbyggerne på Gazastripen om å evakuere sørover i forkant av den ventede offensiven. Evakueringsbeskjeden har blitt fordømt fra flere hold, deriblant FN.

Video: Her angriper de Hamas-stillingen