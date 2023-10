USA forberedt på trusler etter tidligere Hamas-leders oppfordring

Det hvite hus har kunngjort at landet er forberedt mot trusler etter at en tidligere Hamas-leder oppfordret muslimske samfunn over hele verden til å protestere til støtte for palestinerne i Gaza fredag 13. oktober, i det som har blitt kalt en «Jihad-dag».

Torsdag oppfordret Khaled Mashaal muslimer til å gå ut i gatene for å vise sitt sinne over det som skjer i Gaza.

Khaleed Mashaal er ifølge Reuters den tidligere lederen av Hamas.

– Vi må gå ut på torgene og i gatene i den arabiske og islamske verden på fredag, sa Mashaal, som nå leder Hamas sitt diasporakontor i Qatar.

I en video som ble lagt ut på Youtube, men som nå er fjernet, oppfordret han også folket i Jordan, Syria, Libanon og Egypt til å slutte seg til kampen mot Israel, skriver Newsweek.

– Jordans stammer, Jordans sønner, Jordans brødre og søstre. Dette er sannhetens øyeblikk, og grensene er nær dere, dere kjenner alle deres ansvar, sa han.

Bekymret

Oppfordringen har skremt amerikanske representanter, og ifølge republikaneren Michael McCaul fra Texas er flere bekymret for trusselen fra «jihadistgrupper» i land som Syria og Irak.

På en pressekonferanse torsdag sa John Kirby, koordinator for strategisk kommunikasjon i Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus, at regjeringen er «fokusert på å sørge for at vår etterretningsutveksling med israelerne er så skarp og god som mulig for de operasjonene de deltar i».

Som svar på et spørsmål fra en journalist som spurte ham om USA kommer til å gjøre noe for å «befeste» seg i møte med en potensiell trussel, svarte Kirby:

– Absolutt. Vi er hele tiden i kontakt med lokale politimyndigheter, delstatsmyndigheter og føderale myndigheter over hele landet for å sikre at vi er så årvåkne som vi kan være for å kunne identifisere og avverge eventuelle trusler mot det amerikanske folk.

Han la til: «Vi kommer absolutt til å holde fokus på dette».

«Lar oss ikke skremme»

Andre amerikanske lovgivere har uttrykt frykt for at en «Jihad-dag» som Mashaal har oppfordret til, kan føre til vold. Den republikanske representanten Matt Gaetz fra Florida, svarte på den påståtte trusselen på X, tidligere kjent som Twitter:

– Floridianerne er bevæpnet - vi lar oss ikke skremme, skriver Gaetz.

Ifølge Fox News har Israels nasjonale sikkerhetsråd og det amerikanske utenriksdepartementet anbefalt alle israelere i utlandet å «være på vakt, holde seg unna demonstrasjonene og protestene og - om nødvendig - ta kontakt med lokale sikkerhetsstyrker angående mulige protester og uroligheter i området».

Mashaals oppfordring om en «Jihad-dag» kom etter at Israel hadde lovet å trappe opp sitt svar på Hamas sitt angrep sist lørdag med en bakkeoffensiv.

Det israelske militæret har informert FN om at hele befolkningen i Nord-Gaza, over én million mennesker bør evakuere til den sørlige halvdelen av territoriet i løpet av 24 timer mens israelske tropper forbereder seg «på neste fase av krigen».