Ukraina: Kraftige russiske angrep mot nøkkelby i øst

NTB

Russland har intensivert angrepene mot den østukrainske byen Avdijivka, men enn så lenge holder ukrainske styrker stand, sier ukrainske myndigheter.

Ifølge Vitalij Barabasj, leder av byadministrasjonen, er Avdijivka nå under konstant beskytning.

– Kampene raser for fjerde dag på rad. De er heftige og uten stopp. De (Russland) skyter mot oss med alt de har, sier han i en TV-sendt tale fredag.

– Natt til i dag var veldig intens. Det var flere luftangrep på byen. Angrepene skjer både dag og natt, men ukrainske styrker har fortsatt kontroll, fortsetter Barabasj.

Reuters skriver at de ikke har klart å få bekreftet uttalelsene.

Avdijivka ligger sørvest i Donetsk-regionen – like nord for Donetsk by – og har vært under kraftige angrep i flere måneder. Store deler av sentrum er blitt ødelagt og ligger i ruiner.

Ukraina varslet denne uken at Russland har flyttet store mengder styrker og utstyr til området. Onsdag ble byen utsatt for det største angrepet siden Russlands fullskala invasjon i februar i fjor.

Avdijivka regnes av eksperter som et viktig springbrett for å sikre kontroll over Donetsk, en av de ukrainske regionene Russland har annektert selv om de ikke har kontroll over den.

Se video: Ukraina: Hevder å ha lansert «usynlighetskappe»