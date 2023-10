Ukrainsk etterretning om Kadyrov: – Han var i livsfare

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov hadde livstruende nyreproblemer i forrige måned, men har siden blitt frisk, hevder sjefen for Ukrainas hoveddirektorat for etterretning (GUR).

I flere uker gikk det rykter om at Ramzan Kadyrov, som har styrt republikken Tsjetsjenia siden 2007, led av alvorlige nyreproblemer.

Spekulasjonene om den tsjetsjenske lederens helse ble intensivert i forrige måned, da Andriy Yusov, talsmann for den ukrainske militære etterretningstjenesten, sa at Kadyrov hadde vært syk i lang tid med systemiske helseproblemer. På sosiale medier gikk det også rykter om at Kadyrov var død eller lå i koma.

«Livsfare»

– Han har helseproblemer, det er sant. I episoden du nettopp nevnte, var han veldig syk, men ble frisk. Vi må også innrømme dette, enten vi liker det eller ikke, sier GUR-sjef Kyrylo Budanov til Ukrainska Pravda.

Budanov legger til: «Han har nyreproblemer. Han var i livsfare, men han overlevde».

Etter hvert som spekulasjonene om Kadyrovs helse tiltok, publiserte Telegram-kanalen hans en video der han sa at han var i live og hadde det bra, og at han hadde besøkt onkelen sin, som var under behandling på et sykehus i Moskva.

Kadyrovs kanal publiserte en video av den tsjetsjenske lederen som sitter på et sykehusrom ved siden av onkelen. I klippet sier en person som ser ut til å være lege, at onkelen har vært på sykehuset i fjorten dager, og legger til: «I dag er det 20. september».

Ved godt mot

28. september offentliggjorde Kreml en video som viser Russlands president Vladimir Putin i et møte med Kadyrov.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti skal de to ha diskutert situasjonen i Tsjetsjenia og tsjetsjenske soldaters deltakelse i Putins invasjon av Ukraina. Kadyrovs tsjetsjenske krigere har kjempet sammen med Putins tropper i den storstilte invasjonen av Ukraina, skriver Newsweek.

– Send de beste ønsker til guttene. Hils familiene deres. Jeg vet at du er personlig involvert i disse spørsmålene hele tiden, blant annet ved å støtte familiene til våre soldater som kjemper ved fronten, de kjemper selvsikkert, godt, modig og heroisk, sa Putin under møtet.

Kadyrov svarte at soldatene hans var ved godt mot, og at de daglig har tatt ukrainske soldater til fange og ødelagt utstyr.

Kreml har tidligere avvist å kommentere Kadyrovs helse og sagt at det ikke er en sak for den russiske presidenten.