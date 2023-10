Én drept og to såret i knivangrep på skole i Frankrike

NTB

En lærer er drept og to personer er alvorlig skadd i et knivangrep på en videregående skole i byen Arras nord i Frankrike, melder franske medier.

Hendelsen skjedde fredag formiddag i 11-tiden, ifølge kringkasteren BFMTV og avisen Le Figaro.

Ifølge AFP er to personer alvorlig skadd.

Innenriksminister Gérald Darmanin skriver i sosiale medier at gjerningspersonen er pågrepet. Ifølge lokalt politi er situasjonen under kontroll, og det ikke lenger noen fare for publikum. Gjerningspersonens bror skal også være pågrepet.

Ifølge BFMTV er gjerningspersonen en mann på rundt 20 år og tidligere elev på skolen. Læreren som er drept, skal ha vært en fransklærer. I tillegg skriver kringkasteren at en gymlærer og en sikkerhetsvakt ble knivstukket, hvorav sistnevnte har livstruende skader. Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Frankrikes president Emmanuel Macron reiser til Arras for å besøke skolen som følge av hendelsen.

Arras er en by i Nord-Frankrike, sørvest for byen Lille.