Henry Kissinger sier det var en «stor feil» av Tyskland å ta imot mange migranter

USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger deltar på en lunsj med Frankrikes president Emmanuel Macron, visepresident Kamala Harris og utenriksminister Antony Blinken, torsdag 1. desember 2022. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Når Hamas angrep mot Israel feires i Berlins gater, er det et tegn på at Tyskland har sluppet inn for mange utlendinger i landet, mener USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger.