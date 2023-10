Hamas: 13 gisler drept i israelske luftangrep

NTB

13 mennesker som var tatt som gisler av Hamas, har blitt drept i israelske luftangrep på Gazastripen det siste døgnet, ifølge bevegelsens væpnede fløy.

Det melder Reuters, som siterer en uttalelse fra Qassam-brigaden, Hamas' væpnede fløy, fredag morgen. Det er utlendinger blant de drepte, ifølge Qassam-brigaden. Gruppa oppgir ikke nasjonaliteten til de drepte.

Videre heter det at seks av gislene ble drept i angrep mot to mål i Nord-Gaza, og at de sju andre er drept i angrep tre steder i Gaza by.

Under angrepet på Israel lørdag, tok Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) rundt 150 sivile og israelske soldater til fange og brakt dem til Gazastripen. Hamas har truet med å likvidere gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile mål på Gaza.