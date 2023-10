Ekspert tror Gaza-invasjon vil bli langvarig og blodig: – Men Israel har ikke noe valg

Røyk stiger fra bygninger etter et israelsk luftangrep ved Rafah, nær grensa til Egypt, tirsdag. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

NTB

Gazastripen er tettbygd og skjuler et beryktet og stort tunnelsystem. En invasjon blir kostbar og blodig, men Israel har ikke noe valg, mener ekspert.

Israel trakk seg ut av Gazastripen i 2005 etter 38 års okkupasjon. Siden 2007 har området vært under en streng blokade av israelerne, som med få unntak har gjort alt for å unngå å gå inn i den lille enklaven igjen.

Men Hamas' angrep i helgen tvinger nå mest sannsynlig fram en omfattende bakkeinvasjon, ifølge oberstløytnant Anders Ekholm ved Försvarshögskolan i Stockholm.

– Jeg tror ikke de vil, absolutt ikke. Men israelske myndigheter har dessverre ikke noe valg. Jeg tror de skjønner at de må, for å ta hensyn til opinionen, sier han til nyhetsbyrået TT.

Se video: Overlevde festival-massakren: – Jeg vil hjem

– Underjordisk by

En bakkeinvasjon vil først og fremst dreie seg om å få kontroll på befolkningen på Gaza-stripen og gå etter Hamas’ ledelse, mener Sverre Diesen, pensjonert general og Norges tidligere forsvarssjef.

General Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef og pensjonert general, som nå er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– I dette tilfellet tror jeg ikke Israel har til hensikt å angripe Gaza by med massiv innsats av tunge våpen og stridskjøretøy. Ikke med mindre Hamas bestemmer seg for å kjempe fra hus til hus. Delvis fordi det ville føre til helt uakseptable humanitære konsekvenser selv for Israels relativt robuste samvittighet, og dels fordi det å føre krig i tett bebyggelse er ekstremt krevende rent militært og alltid vil favorisere de som forsvarer seg – altså Hamas, sier Diesen til VG.

Under Gazastripen er det et omfattende nettverk av tunneler og underjordiske rom som vil gjøre et militært angrep vanskelig, sier Ekholm.

– Noen av tunnelene er ment for angrep på Israel, men primært er det en underjordisk by, hvor fienden effektivt kan forsvinne og bevege seg, for så plutselig å dukke opp, forklarer han overfor TT.

– Langtekkelig og blodig

Dersom Israel velger å gå inn med bakkestyrker, vil det derfor kreves mange soldater over lang tid, sier Ekholm.

I tillegg er det nesten umulig å gjennomføre invasjonen uten at den rammer sivile og blir langtekkelig og blodig, legger han til.

Det får gehør hos Diesen.

– Fokuset er nok hvordan de skal kunne kontrollere Gaza og befolkningen der og hindre Hamas i å drive sin virksomhet uten samtidig å gjøre ting som skaper en humanitær situasjon som er helt uholdbar, og som vil gjøre at Israel får et stort omdømmeproblem, sier han til VG.

Minst 1537 mennesker er hittil bekreftet drept i angrepene på Gazastripen, et område på størrelse med Hamar kommune og hjem til rundt 2,3 millioner mennesker.