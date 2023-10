To kvinner skutt og drept i bolig sør for Stockholm – tre barn var til stede

Politiet fikk melding om skytingen i boligen i Tullinge sør for Stockholm klokka 1.25 natt til fredag. De etterforsker om den har sammenheng med voldsbølgen i landet. Foto: Magnus Lejhall / TT / NTB

NTB

To kvinner er drept i en skyteepisode i et villastrøk i Tullinge sør for Stockholm natt til fredag. To personer er pågrepet, opplyser politiet.