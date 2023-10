NTB

Den israelske hæren ber om at alle sivile i Gaza By evakuerer seg sørover.

FN har sagt at Israels hær har bedt alle på Nord-Gaza evakuere seg til sør. Det er snakk om 1,1 millioner mennesker.

Hæren sier i en uttalelse at det kommer til å bli militæroperasjoner i Gaza By de neste dagene. De sier også at folk må holde seg unna grensa.