Gaza frykter invasjon og har fått tidsfrist – Hamas ber om raseridag

NTB

Menneskene på Gaza har vært gjennom en uke med kontinuerlig bombing og stålsetter seg for en bakkeoperasjon. Israel frykter nye angrep på israelere og jøder.

Ifølge FN har den israelske hæren gitt beskjed om at alle på Nord-Gaza, rundt 1,1 millioner mennesker, bør ta seg til Sør-Gaza innen 24 timer. Meldingen om det kom like før klokka 5 natt til fredag.

– FN anser det som umulig at en slik forflytting kan skje uten ødeleggende humanitære konsekvenser. FN ber på det sterkeste om at en slik ordre blir trukket tilbake for å unngå at det som allerede er en tragedie, blir en katastrofe, sier FN-talsmann Stephane Dujarric.

Evakueringsoppfordringen gjelder blant annet Gaza By, der sykehus er fulle av sårede etter israelske bombeangrep.

Oppfordret til raseridag

Fredag er en dag det historisk har vært svært anspent i Midtøsten i krise- og krigstider som nå. Hamas har gått ut med en oppfordring om en internasjonal raseridag fredag som følge av Israels bombing og blokade av Gazastripen – der det bor over 2 millioner mennesker.

Ifølge den israelske avisa Haaretz frykter Israels nasjonale sikkerhetsråd at det skal føre til mer vold mot israelere og jøder. De ber sine borgere holde seg unna demonstrasjoner verden rundt fredag.

Samtidig er frykten stor på Gazastripen for at vondt skal bli til verre. Minst 1537 mennesker er drept og helsevesenet er i ferd med å kollapse. Israel har innført en blokade og det er mangel på mat, vann og strøm.

– Tiden er inne for krig

Nå frykter folket på Gaza en bakkeoperasjon. Israel har samlet en hærstyrke på minst 300.000 soldater rundt Gazastripen.

– Tiden er inne for krig, sa Israels forsvarssjef Herzi Halevi torsdag.

Israelske soldater omringer en palestinsk mann som de sier forsøkte å angripe dem med kniv torsdag. Dette skjedde like ved stedet der en festival ble angrepet av Hamas lørdag. Foto: Erik Marmor / AP / NTB Les mer Lukk

Samtidig har Israel fått en avklaring fra USA. Støtten landet gir er uten begrensninger. USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier at USA forventer at Israel gjør det som er rett.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har gjort det klart at de kan etterforske eventuelle krigsforbrytelser begått av Israel og Hamas.

Fikk se fæle bilder

USAs utenriksminister Antony Blinken var i Israel torsdag. Han sier han fikk se grufulle bilder av drapene på sivile da Hamas gikk til angrep. Blinken sier han fikk se bilder av en baby full av kulehull, soldater som var halshugget og unge mennesker som ble brent i bilene sine.

– Det er fordervelse på verst tenkelig måte. Det er virkelig utenfor hva vi kan forstå, sier Blinken.

Hamas har sagt de ikke har forsøkt å drepe sivile og barn, men en rekke videoer og vitneskildringer forteller en annen historie.

De grusomme bildene og beretningene om drap på sivile, gjør at mange er redde for at Israel skal gå enda hardere til verks. De har allerede innført en blokade som gjør at Gaza i stor grad er uten strøm, mat og vann. Palestina advarer mot et folkemord.

Ifølge FN er minst 423.000 på Gaza nå internt fordrevet. Situasjonen er kritisk, sier FN. Helsevesenet, vannforsyningen og sanitetsvesenet er i ferd med å kollapse.

FN-sjef António Guterres har tatt til orde for en humanitær korridor fra Egypt. Det forhandles det om, men Egypts president Abdel Fattah al-Sisi har gjort det klart at hans land ikke vil ta imot sivile fra Gaza.

Sisi sier at menneskene på Gazastripen må være standhaftige og forbli på sitt område.

Timer igjen

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) advarte torsdag mot at det bare er timer igjen før generatorene ved sykehusene på Gaza ikke har mer brensel.

– Den humanitære lidelsen denne eskaleringen har skapt er avskyelig. Jeg ber begge parter redusere lidelsen til sivile, sier ICRCs regionale direktør Fabrizio Carboni.

Hamas' oppfordring til en internasjonal raseridag er blitt møtt med støtte fra Fatah-bevegelsen som styrer den okkuperte Vestbredden.

Palestinere evakuerer sårede etter et israelsk luftangrep på flyktningleiren i Rafa torsdag. Foto: Hatem Ali / AP / NTB Les mer Lukk

Det er frykt for uro i flere europeiske byer. I Paris har politiet allerede brukt tåregass og vannkanoner for å løse opp demonstrasjoner til støtte for Palestina. Jødiske skoler i Amsterdam og London er midlertidig stengt.

I New York sier guvernør Kathy Hochul at foreldre selv må vurdere om de skal holde barna hjemme fra religiøse skoler eller droppe å gå i synagogen fredag.

Klarer ikke tenke på framtida

På Gazastripen er det både sorg, desperasjon og raseri. Folk forsøker å hjelpe til så godt de kan.

– Situasjonen er kritisk. Ambulansene kommer ikke fram til de sårede og de sårede kommer seg ikke på sykehus. De døde får vi ikke fraktet til likhusene, sier talsmann Ashraf al-Qidra i Gazas helsedepartement.

Samtidig pågår det begravelser både i Israel og på Gazastripen. I Gaza By er likhuset på det største sykehuset nå fullt. Lik er stablet i korridorer og på parkeringsplassen.

– Likposene har bare fortsatt å komme. Nå er det en gravplass. Jeg er emosjonelt og fysisk utslitt. Jeg må bare la være å tenke på hvor mye verre det kan bli, sier sykepleieren Abu Elias Shobaki.