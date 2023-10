Minst 6000 bomber mot Gaza siden lørdag

Gazastripen har vært utsatt for nær kontinuerlige bombeangrep den siste uka. Her fra Gaza By lørdag. Foto: Adel Hana / AP / NTB

NTB

Den israelske hæren (IDF) sa torsdag at de har sluppet 6000 bomber over Gazastripen siden lørdag. En ekspert sier det er forbløffende.

Minst 1537 mennesker er drept i angrepene.

– Jagerfly og helikopter har angrepet en rekke terroristmål tilhørende Hamas på Gazastripen. Så langt har luftforsvaret sluppet rundt 6000 bomber mot Hamas-mål, skrev luftforsvaret i Israel på X torsdag kveld.

Det er snakk om nesten en bombe i minuttet i snitt døgnet rundt siden lørdag.

Marc Garlasco, som er militær rådgiver for nederlandske Pax for Peace, samt tidligere FN-etterforsker for krigsforbrytelser i Libya og rådgiver for USA før invasjonen av Irak, sier at det er snakk om forbløffende teppebombing.

– Israel slipper på en uke mer enn USA slapp over Afghanistan på ett år. De gjør det på et mye mindre, mye mer tettbefolket område hvor feilgrepene vil bli mye større, sier Garlasco til The Washington Post.

Han sier at det største antallet bomber som ble sluppet over Afghanistan var 7423 på ett år. I hele Libya-krigen brukte Nato mer enn 7600 bomber og raketter.