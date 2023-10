Israel anklages for å bruke fosforbomber

NTB

De palestinske selvstyremyndighetene og menneskerettsgruppa Human Rights Watch (HRW) anklager Israel for bruke fosforbomber. Israel har avvist det.

Israel har sluppet fosforbomber over et nabolag på Gazastripen, hevdet utenriksdepartementet til de palestinske selvstyremyndighetene onsdag. Nå hevder HRW det samme.

HRW skriver i en uttalelse at Israel har brukt fosforbomber på Gazastripen og i Libanon. De sier de har verifiserte videoer og vitneutsagn som bekrefter dette.

– De har satt sivile i fare for alvorlige og langvarige skader, skriver HRW i uttalelsen.

Israel avviste tidligere i uke at de brukte fosforbomber i Libanon og sa da at det måtte dreie seg om blusskudd, skriver The New York Times. Israel har også tidligere avvist å bruke slike bomber.

Delte video

Israel har sagt de angriper Hamas-mål på Gazastripen og tar grep for å skåne sivile. Minst 1537 mennesker er drept i angrepene.

Selvstyremyndighetene styrer den okkuperte Vestbredden. De har delt en video på X som skal vise et sted som er blitt rammet av fosforbomber på Gazastripen.

Hvitt fosfor skaper branner som sprer seg raskt og er vanskelig å slukke. Substansen er klissete og vanskelig å fjerne, og flammene kan blusse opp når en bandasje er fjernet.

– Stor fare

HRW påpeker at bruken av fosforbomber på Gazastripen, som er svært tett befolket, er en stor fare og sier det er et brudd på internasjonal lov.

– Enhver gang fosfor blir brukt i tettbefolkede sivile områder, er det en stor fare for pinefulle forbrenninger og livslang lidelse, sier Lama Fakih, direktør for Midtøsten og Nord-Afrika i HRW.

HRW skriver at de har verifisert videoer fra Libanon og Gaza 10. og 11. oktober som viser flere angrep med fosforbomber i havna i Gaza By, og i to avsidesliggende strøk ved grensa mellom Israel og Libanon.

De har også intervjuet to mennesker som beskriver angrepet på Gaza. Deres beskrivelser stemmer overens med bruken av fosforbomber, ifølge HRW.

Anklaget tidligere

HRW har også tidligere anklaget Israel for å bruke slike bomber.

Ifølge meldingen fra selvstyremyndighetene ble al-Karama-nabolaget ødelagt av bombingen. De skriver at det er mennesker som er drept eller såret i angrepet.

Fosforbomber kan både skade mennesker alvorlig, men også brenne ned hele nabolag. Det kan bli brukt til å tåkelegge styrkeforflyttelser, men Israel har ikke hatt styrker ved havna i Gaza som skal ha blitt angrepet.