Iran advarer Israel

NTB

Irans utenriksminister sier at det kan bli åpnet en ny front hvis Israel fortsetter bombingen av Gazastripen.

Minst 1537 mennesker er drept i bombeangrepene på Gaza. Den humanitære situasjonen er kritisk.

Iran krever at Israel stanser angrepene og kommer med det som kan tolkes om en trussel om flere angrep på Israel.

- Med tanke på den fortsatte aggresjonen, krigsforbrytelsene og beleiringen av Gaza, kan det å åpne nye fronter være en reell mulighet, sier utenriksminister Hossein Amirabdollahian i Iran.

Han kom til Beirut i Libanon sent torsdag kveld og ble møtt av representanter fra Hamas og Islamsk hellig krig.

Det er frykt for at Hizbollah-bevegelsen i Libanon skal gå til angrep på Israel. Iran støtter både Hamas og Hizbollah, men det er ifølge vestlige kilder ikke bevis for at Iran var involvert i angrepet på Israel i helga.