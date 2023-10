Fransk politi undersøker mulig forgiftning av russisk journalist

Marina Ovsiannikova ble i oktober dømt til åtte og et halvt års fengsel in absentia av en domstol i hjemlandet.

NTB

Den russiske journalisten Marina Ovsiannikova, som bor i eksil i Frankrike, kan ha blitt utsatt for et giftangrep, opplyser politikilder til AFP.

Journalisten følte seg uvel etter å ha funnet et pulver utenfor leilighetsdøra si torsdag, sier en politikilde tett på saken til nyhetsbyrået. Det er imidlertid foreløpig ikke funnet tegn på noe giftstoff.

Ovsiannikova ble kjent da hun i mars i fjor holdt opp en protestplakat mot krigen i Ukraina under en sending på ledende russiske TV-kanalen Rossija 1, hvor hun jobbet.

Generalsekretær Christophe Deloire i organisasjonen Journalister uten grenser (RSF), som har base i Paris, skriver at Ovsiannikova fikk et illebefinnende på gaten. I en melding på X bekrefter han at politiet har innledet en etterforskning av saken.