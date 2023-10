Storbritannia sender militærfly og marinefartøyer til Israel

NTB

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har gitt ordre om at marinefartøy, helikoptre og overvåkingsfly skal sendes til Øst-Middelhavet for å støtte Israel.

Ifølge det britiske statsministerkontoret skal patrulje- og overvåkingsfly begynne å operere i regionen fra og med fredag for å oppspore trusler mot regional stabilitet, noe som også innebærer overvåking av aktivitet som overføring av våpen til terrorgrupper.

I tillegg skal to marinefartøy omplasseres til det østlige Middelhavet neste uke, som et beredskapstiltak for å styrke den humanitære innsatsen. Også tre helikoptre og flere soldater sendes til området.

De britiske soldatene vil være i beredskap for å gi støtte til Israel og andre partnere i regionen, og bidra med avskrekking, heter det fra statsministerkontoret.