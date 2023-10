NTB

Aserbajdsjan avviser alle anklager.

Armenia anklager Aserbajdsjan for etnisk rensing i Nagorno-Karabakh og ber Den internasjonale FN-domstolen beskytte de få armenerne som er igjen i eksklaven.

– For mindre enn ni måneder siden sto jeg her og advarte om at Aserbajdsjan var i ferd med å iverksette en plan for etnisk rensing av Nagorno-Karabakh for å fjerne alle armenere. Det smerter meg å si at nå har det skjedd, sa Armenias utsending til domstolen, Jeghishe Kirakosian, torsdag.

Rettsmøtet i domstolen finner sted bare noen uker etter at Aserbajdsjan okkuperte Nagorno-Karabakh i en lynoffensiv, som utløste masseflukt av etniske armenere. I løpet av få dager forlot det store flertallet av de 120.000 armenerne hus og hjem i området.

– Trass i at det store flertallet av befolkningen i Nagorno-Karabakh i årtusener av vært armenske, er det nå nesten ingen etniske armenerne igjen i området. Om det ikke er etnisk rensing, vet jeg ikke hva etnisk rensing er, sa Kirakosian.

Aserbajdsjan avviser alle anklager om etnisk rensing og har oppfordret de armenske innbyggerne til å bli og bli integrert i Aserbajdsjan. Landets utsending til domstolen svarer på anklagene senere torsdag.

Seansen i domstolen dreier seg om Armenias krav om at Aserbajdsjan trekker alle militære og politistyrker ut av Nagorno-Karabakh. De vil også at domstolen pålegger Aserbajdsjan å avstå fra å jage bort gjenværende armenere og åpne for at flyktningene kan returnere.