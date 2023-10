Dmytro Kuleba: – Hvis Ukraina taper krigen, vil det være slutten for Europa

Spesialsoldater fra det ukrainske snikskytterteamet «Ghosts of Bakhmut» kjører i et pansret kjøretøy nær Bakhmut, 25. september 2023.

Ukrainas utenriksminister advarer sine europeiske allierte om konsekvensene av et militært nederlag.

Både Kuleba og president Volodymyr Zelenskyj har den siste tiden trappet opp ordbruken for å sikre at de ukrainske styrkene får tilstrekkelige leveranser av våpen og ammunisjon til å fortsette offensiven.

Flere militære eksperter og statsledere har flere ganger advart om at Russlands president Vladimir Putin prøver å hale ut krigen i håp om at den vestlige støtten til Ukraina forvitrer.

– Russlands krig mot Ukraina er eksistensiell for Europa

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba under et tidligere møte i Nato. (Stoyan Nenov/Pool Photo via AP) Les mer Lukk

Et regimeskifte i USA hvor Donald Trump igjen flytter inn i det hvite hus, kan potensielt innebære en stor risiko for at USA mister interessen for Ukraina.

Det er med dette bakteppet Dmytro Kuleba nå prøver å innprente alvoret som Ukraina står overfor, og som på sikt kan besegle hele Europas fremtidige skjebne.

– Russlands krig mot Ukraina er eksistensiell for Europa. Europeere har ikke råd til å ikke vinne sammen med Ukraina. Europeere forstår at det handler om dem også. Det vil være slutten på Europa hvis Ukraina taper, advarer Kuleba i et intervju med Forbes Ukraine, skriver Kyiv Independent.

– Russland har lurt oss, europeerne og amerikanerne

Utenriksministeren kom også inn på utsiktene til fredsforhandlinger mellom myndighetene i Kyiv Moskva. Kuleba legger ikke skjul på at hva som er hovepremisset for at Ukraina i det hele tatt skal gå i dialog med Kreml-regimet.

– Bare tilbaketrekning av russiske tropper fra Ukraina ville bety at Kreml er klar for diplomati. Men dette vil ikke innebære at Ukraina automatisk gir samtykke til forhandlinger. Russland har lurt oss, europeerne og amerikanerne for ofte til å tro det fra første ord eller skritt som tas, advarer Kuleba.

Nato forventer ingen ny russisk offensiv før nyttår



I Nato overvåkes situasjonen på slagmarken nøye time for time, dag for dag. Den siste tiden er det kommet signaler fra flere land og EU om fortsatt betydelig militær støtte. Dette inkluderer også garantier om at støtten vil vedvare i overskuelig fremtid for å hindre at Putins uthalingsstrategi vinner frem.

Ifølge en høytstående Nato-tjenestemann sliter Russland med å skaffe til veie nok ammunisjon for å opprettholde intensiteten i krigen. Det regnes derfor som svært lite sannsynlig at russiske styrker er i stand til å mobilisere og gjennomføre en større offensiv på denne siden av nyttår.

Årsaken skal være at den russiske forsvarsindustrien ikke er i stand til å produserer ammunisjon raskt nok, selv om Putin har satt store deler av russisk industri på krigsfot. Putin løper også en stor risiko for å bli mer upopulær i egen befolkning, og potensielt tape valget i mars, dersom han mobiliserer på nytt nå.

– Vi vet at Russland ikke har nok ammunisjon



Russlands president, Vladimir Putin, og presidenten i Belarus, Alexander Lukashenko. (Photo by Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK / AFP) Les mer Lukk

– Vi vet at Russland ikke har nok ammunisjon til å lykkes på offensiven, og det er usannsynlig å kunne gjennomføre en større offensiv i år, sier den sentralt plasserte Nato-kilden til European Pravda.

Den eneste måten Russland kan få tilgang på tilstrekkelig ammunisjon er ved hjelp av leveranser fra vennligsinnede land som Iran, Nord-Korea og Kina.

– Russland må sørge for betydelige forsyninger av ammunisjon fra andre land i tillegg til det landet mottar fra Iran. I tillegg må Putin også beordre obligatorisk mobilisering, sier Nato-kilden.

– Det er svært farlig å undervurdere Russland

Han tror likevel at Putin sannsynligvis har troen på at Russland kan påføre Ukraina et militært nederlag, i det minste i øst, men legger til at presidenten får et til dels forvrengt bilde fra sine generaler om situasjonen på bakken. Likevel er Kreml-ledelsen trolig villig til å ofre mye russisk blod for å oppnå sine mål.

– Det er svært farlig å undervurdere Russland. I fjor vervet de 300.000 militært personell, og de demonstrerer sin vilje til å lide store, store tap.

Ifølge anslag som Ukrainska Pravda har fått fra ikke navngitte kilder i Nato, skal de russiske tapene være i ferd med å nærme seg 300.000 soldater, inkludert leiesoldater fra Wagner-gruppen. Blant de døde skal det være om lag 1800 russiske offiserer i krigen, inkludert 11 generaler.