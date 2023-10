Natos tålmodighet med Tyrkia i ferd med å renne ut: Vil ha ja til Sverige nå

Nato-landenes tålmodighet med Tyrkia er i ferd med å ta slutt. Sverige må bli medlem nå, det er viktig for Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Fredrik Varfjell / NTB

En rekke av Natos medlemsland vil gi en krystallklar beskjed til Tyrkia på forsvarsministermøtet torsdag: Nå skal Sverige bli medlem.

– Det må skje nå. Jeg kommer til si dette veldig høyt og tydelig. Og det kommer mange andre til å gjøre også, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til NTB.

Det er 16 måneder siden Nato-toppmøtet i Madrid enstemmig vedtok å invitere Sverige og Finland inn i alliansen. I mars i år sa den svenske Riksdagen ja til å oppheve den langvarige svenske nøytraliteten og gå inn i Nato. Og for seks måneder siden ble Finland godkjent som Natos 31. medlem.

Men Sverige venter fortsatt.

Sitter på bakbeina

For både Tyrkia og Ungarn har satt seg på bakbeina. Og der sitter de tilsynelatende fortsatt.

På årets Nato-toppmøte i Vilnius i sommer lovte begge landene at de nå ville legge innsigelsene til side og ratifisere Sverige så snart den politiske høsten var i gang.

Men det har ikke skjedd.

Tvert imot har det kommet nye krav, blant annet har Tyrkia stilt krav om F-16-fly fra USA for å gi tommel opp til Sverige.

Vurdere om avtale er brutt

Men nå er tålmodigheten i Nato i ferd med å ta slutt, sier kilder i Nato til NTB.

– Tyrkia vil møte et massivt budskap om at ratifiseringen må skjer nå, sier en.

Kilden avviser at et løfte om F-16-fly vil løse problemet.

– Nato driver ikke med hestehandel, sier vedkommende.

Men Nato har få ris bak speilet. En kilde sier imidlertid til VG at dersom det ikke kommer noen avklaring nå, må Nato vurdere om avtalen som Ungarn og Tyrkia inngikk med Nato i Vilnius i sommer, er brutt av Tyrkia.

USA: På høy tid

Også USA sier at de forventer at Tyrkia nå sier ja til Sverige.

– Det er på høy tid at Ungarn og Tyrkia oppfyller sine løfter om å åpne for svensk medlemskap, sa USAs Nato-ambassadør Julianne Smith i forkant av Nato-møtet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

På en pressekonferanse onsdag kveld opplyste Nato-sjef Jens Stoltenberg at han snakket med Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan for bare noen dager siden.

– Meldingen min var selvsagt at vi har en avtale fra Vilnius om at de skulle levere ratifiseringsdokumentene til parlamentet så fort som mulig. Nå har parlamentet akkurat samlet seg, og jeg forventer at dette vil skje, sier han.

Det tyrkiske parlamentet startet sin høstsesjon 2. oktober.

Viktig for Norge

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier til NTB at det svenske medlemskapet er svært viktig nå som Nato skal få et nytt planverk og en ny kommandostruktur på plass.

Et element i planen er at Norge, Sverige og Danmark skal inngå i det fellesoperative kommandosenteret i Norfolk. Meningen er at de tre nordiske landene skal samarbeide tett.

– Vi er veldig opptatt av at det må oppbemannes. Vi vil legge trykk på resten av Nato, sier forsvarsministeren.

– Nå jobbes det mot 2025. Vi har et par år foran oss som blir veldig viktige, sier han.

Men så lenge Sverige står utenfor, er det vanskelig å få framgang i prosessen.