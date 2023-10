Gaza: Innesperret i sitt verste mareritt – håpløst og uten fluktmuligheter

Sørgende forsøker å trøste hverandre på Al-Shifa-sykehuset i Gaza By etter ett av mange israelske luftangrep. Utenfor sykehuset har mange nå søkt dekning, i håp om at de er trygge der. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

NTB

Situasjonen er kritisk for folket på Gazastripen etter fem dager med nesten kontinuerlige bombeangrep. Fortsatt dør mange hver dag.

I løpet av natten til torsdag er det meldt om en rekke nye bombeangrep. Minst 51 skal ha blitt drept i angrep på nabolagene Sabra, Al-Zautoun, Al-Nafaq og Tal Al-Hawa, følge Gazas helsemyndigheter.

Så langt er over 1100 drept i israelske angrep og over 5300 såret. 338.934 mennesker er internt fordrevet, ifølge FN. To tredeler av dem søker ly i skoler drevet av FN.

Flesteparten av de 2,3 millioner menneskene som bor på Gazastripen, er nå uten strøm og vann. Den palestinske landstripa har vært beleiret siden lørdag.

Israel har gått hardt til verks etter Hamas-angrepet som har tatt livet av minst 1200 på israelsk side.

Bekmørkt

Gazas eneste kraftverk som er i drift, gikk tom for brensel onsdag. Det er solkraft noen steder, men for mange er det helt bekmørkt når natta slår inn. Israelske raketter som lyser opp på himmelen, og eksplosjonene på bakken, er lyskilder.

Folk bruker mobiltelefoner for å lyse opp rundt seg.

– Jeg har levd gjennom alle krigene og angrepene i fortiden, men jeg har aldri vært vitne til noe verre enn denne krigen, sier Yamen Hamad.

35-åringen er far til fire og har sett hjemmet sitt bli ødelagt i et israelsk luftangrep.

På et sykehus i Khan Younis sør i Gaza er gangene fylt opp av pårørende og sørgende. Likhuset er overfylt og likene ligger på gulvet.

De sørgende er desperate etter å begrave sine kjære raskt, før heten tar likene.

Innesperret

Reuters har snakket med over 30 mennesker i Gaza. De fleste sier det samme som Hamad. Denne krigen er verre enn noe de har sett tidligere.

Ettersom Gazastripens eneste grenseovergang – til Egypt – er stengt av egyptiske myndigheter, sier de at de føler seg innesperret i et mareritt.

De frykter at det verste fortsatt står foran dem, blant annet hvis Israel starter en bakkeoperasjon.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant har sagt at Hamas skal utslettes fra jordas overflate. Men Hamas holder til vegg i vegg med sivile.

– Flyktet fra fare og inn i døden

31-åringen Ala al-Kafarneh sier at det var umulig for familien hans å slippe unna. Han tok med seg sin gravide kone, faren, brødrene, kusiner og svigerslekta og la på flukt fra Beit Hanoun, som var blant de første stedene Israel angrep.

De kom seg til en flyktningleir ved kysten. Så ble den angrepet tirsdag kveld. Kafarneh mistet hele familien, ser han.

– Vi flyktet fra fare og rett inn i døden, sier 31-åringen sittende på en fortauskant med hundrevis av andre som nå bor utenfor sykehuset. Flere sier de håper at sykehuset skal gi dem beskyttelse mot de israelske bombene.

– Jeg er hjemløs nå, sier 45-åringen Youssef Fayer.

– Kanskje er jeg trygg. Kanskje. Det er fredelig sivilt sted, ikke sant. Kanskje ikke. Ingen steder virker trygge, sier Fayer.

– Helsevesenet kan kollapse

En talsperson for Den internasjonale Røde Kors-komiteen på Gaza sier at de sivile tapene er enestående. En lege fra Leger Uten Grenser sier at de har hatt mangel på medisiner og medisinsk utstyr i årevis. Nå kan de gå tomme i løpet av et par uker.

– Hvis det fortsetter som dette i et par dager, så kommer helsevesenet til å kollapse, sier legen Mohammad Abu Mughaseeb.

Mange har søkt ly i FN-skoler. På en skole i Gaza By sitter barn som blir skremt hver gang de hører en eksplosjon. Få klarer å sove godt på natta.

Barnas lidelser er tydelig flere steder.

I Khan Younis sto en ambulanse med sirenene på. Inni den satt en mann og forsøkte å trøste datteren. Begge var dekket av støv etter en eksplosjon.

– Ikke vær redd, ikke vær redd, hvisket han inn i øret hennes gjentatte ganger.