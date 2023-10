Harde kamper ved nøkkelby i Øst-Ukraina

NTB

Russiske styrker forsøker ifølge Ukraina å ta Avdijivka, som har vært beleiret i flere måneder.

Ukraina varsler at Russland har flyttet store mengder styrker og utstyr til området. Det er det største angrepet på byen siden fullskala invasjonen startet i februar 2022, sier ukrainske myndigheter.

Russiske kilder antyder også at kampene har økt i styrke. De sier at Russland har bedret sin stilling i utkanten av Avdijivka.

De harde kampene har pågått i et par dager nå.

Vitalij Barabasj, leder av byadministrasjonen, sa onsdag at kampene ikke var like intensive som dagen før, men at de fortsatte.

– Dette er den største offensiven mot vårt område siden fullskalakrigen startet, sier han.

Ligger i ruiner

Barabasj legger til at russerne prøver å ta byen.

Den ukrainske generalstaben sier at minst ti fiendtlige angrep på byen er blitt slått tilbake. Oleksandr Sjtupun, talsperson for Ukrainas sørlige styrker, sier at russiske styrker bruker store mengder infanteristyrker og kjøretøy i forsøket på å ta byen.

Avdijivka ligger sørvest i Donetsk-regionen – like nord for Donetsk by – og har vært under kraftige angrep i flere måneder. Store deler av sentrum er blitt ødelagt og ligger i ruiner.

Endret taktikk

Donetsk er en av de ukrainske regionene som Russland har annektert selv om de ikke har kontroll over den.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War skriver i sin Ukraina-rapport at meldingene fra Avdijivka tyder på at Russland evner å lære og endre taktikk på slagmarken.

Geolokaliserte bilder fra tirsdag og onsdag viser at russiske styrker rykker fram sørvest og nordvest for byen, skriver ISW.

Bevegelsene hylles i russiske kilder. En kilde som hevder å kjempe i området sier at Russland tar i bruk elektronisk krigføring i området og viser et godt samarbeid mellom kommandohovedkvarter, speidere, soldater og artillerigrupper.

– Narreangrep

De opplysningene er bemerkelsesverdige, mener ISW. Slik samhandling er nemlig blitt omtalt som en av styrkene i Russlands forsvar mot ukrainske motoffensiver.

– Disse taktikkendringene og suksessene vil likevel trolig ikke overføres til en større operasjon og strategiske seire for russiske styrker, slår ISW fast.

De viser til at Russland ennå ikke har klart å omkranse Avdijivka. Byen er befestet og Russland vil få problemer med å ta den, skriver ISW.

– Russland prøver trolig å angripe Avdijivka for å hindre at Ukraina kan flytte styrker til andre deler av fronten. Ukraina har imidlertid sagt at de er klar over det og det er usannsynlig at de sender flere soldater til denne aksen, skriver ISW.