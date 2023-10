Biden sa han hadde sett bekreftelser på brutale drap på barn i Israel

USAs president Joe Biden i møte med jødiske ledere i Det hvite hus onsdag. Foto: Susan Walsh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Joe Biden sa at han har bekreftede bilder på at barn ble halshugget i angrepet på Israel. Det hvite hus presiserer at han ikke har sett slike bilder.