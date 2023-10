Israel: Medlem av nasjonalforsamlingen oppfordrer til bruk av «dommedagsvåpen»

En israelsk rakett avfyres fra rakettforsvarssystemet «Iron Dome» for å avskjære et rakettangrep fra Gazastripen i den sørlige israelske byen Ashkelon 10. oktober 2023.

En israelsk lovgiver oppfordrer landets militære til å bruke «kraftige missiler uten begrensning».

Den israelske advokaten og medlemmet av nasjonalforsamlingen Revital Gotliv har delt flere innlegg der hun tar til orde for en kraftig gjengjeldelse etter Hamas-angrepet lørdag. Gotliv representerer partiet Likud i den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset.

Mer enn 1600 israelere og palestinere skal ha blitt drept siden Hamas gikk til angrep, og hundrevis av andre er blitt skadet, skriver Newsweek. Hamas skal ha tatt et ukjent antall gisler etter hvert som konflikten har eskalert.

«Jevne Gaza med jorden»

«Jeriko-missil! Jeriko-missil! Strategisk beredskap før man vurderer å sette inn styrker. Dommedagsvåpen! Dette er min mening. Måtte Gud bevare all vår styrke», skriver Gotliv på X, tidligere Twitter.

I et annet innlegg står det: «Jeg oppfordrer til å gjøre alt og bruke dommedagsvåpen fryktløst mot våre fiender», og legger til at Israel «må bruke alt i arsenalet sitt».

Senere fortsatte hun med flere oppfordringer.

«Bare en eksplosjon som ryster Midtøsten vil gjenopprette dette landets verdighet, styrke og sikkerhet!» skriver Gotliv. «Det er på tide å kysse dommedag. Å skyte kraftige missiler uten begrensning. Ikke jevne et nabolag med jorden. Knuse og jevne Gaza med jorden. Uten nåde! Uten nåde!»

Hun understreker også viktigheten av en rask respons fra sin egen regjering som svar på at Hamas «ler» av landet.

– Skadelig

Nikolai Sokov, seniorforsker ved «Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation», sier at «løst snakk» om atomvåpen har blitt mer vanlig de siste årene på grunn av krigen i Ukraina og nå opptrappingen i Gaza.

Noe av dette er forståelig, mener han, på grunn av alvorlige sikkerhetskriser, mangel på kunnskap om atomvåpen, synlige politiske posisjoner og at flere mennesker generelt tenker på bruken av slike våpen og effekten på verdensbasis.

– For Israel er slikt løst snakk kanskje enda mer skadelig fordi landet ikke engang innrømmer at det har atomvåpen, så en indirekte bekreftelse er ikke bra for landets «image», sier Sokov.

Sokov legger til at Gotlivs oppfordring til opptrappende tiltak er nærsynt av to grunner:

«For det første befinner eventuelle mål seg i umiddelbar nærhet, slik at skadene for Israel ville bli betydelige, og for det andre blir den militære nytten av atomvåpen ofte grovt overvurdert, spesielt av dem som har begrenset eller ingen kunnskap om atomvåpen».

«Det finnes i praksis ingen mål for atomvåpen i denne krigen/konflikten», sier han.