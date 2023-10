Nettselskaper melder om tidenes største tjenestenektangrep

NTB

Flere store nettselskaper varsler at de har sett det største tjenestenektangrepet noensinne.

Google, Amazon og Cloudfare slår alarm om ddos-angrepet. De advarer mot en ny angrepsmetode som de sier lett kan skape store forstyrrelser.

Google-eier Alphabet skriver i en oppdatering at deres skytjenester har blitt utsatt for et angrep som er mer enn sju ganger så stort som det forrige rekordangrepet.

Cloudfare skriver på sin side at angrepet mot dem er tre ganger større enn de noensinne har opplevd. Amazon sier det er snakk om en ny type ddos-angrep.

Alle selskapene sier angrepet startet i august. Google sier det fortsatt pågår.

Historiske forstyrrelser

Ddos-angrep er regnet som et av de mest grunnleggende nettangrepene. Det sendes da store mengder informasjon i håp om å sette tjenester ut av spill.

Google sier at bare to minutter av dette angrepet genererer flere henvendelser til deres sider enn det totale antallet Wikipedia-artikler som ble lest i hele september.

Selskapene sier at angrepet utnytter en svakhet i HTTP/2, en nyere versjon av HTTP-nettverksprotokollen som verdensnettet (WWW) bygger på.

Servere ser ut til å bli særskilt sårbare som følge av dette.

– Oppdater

Selskapene ber andre selskaper oppdatere sine servere for å sikre at de ikke er sårbare.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. Det har historisk vært vanskelig å finne ut hvem som står bak slike angrep.

Angrepene er irriterende for selskapene som rammes, og kan i enkelte tilfeller skape store problemer. I 2016 skapte et angrep på domenenetjenesten Dyn store problemer for en rekke profilerte nettsider