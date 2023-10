Hamas avviser anklager om babydrap

NTB

Hamas avviser anklagene om at Hamas-krigere skal ha drept babyer og barn i kibbutzen Kfar Aza.

– Vi avviser på det sterkeste de falske påstandene i vestlige medier om at palestinske frigjøringssoldater dreper barn. Vi anser disse anklagene og denne skjevheten som et forsøk på å dekke over okkupasjonens forbrytelser, skriver Hamas på Telegram onsdag.

Israels utenriksdepartement sier onsdag at de «på nåværende tidspunkt» ikke kan bekrefte meldinger om at Hamas-krigere angivelig skal ha drept babyer og barn i kibbutzen Kfar Aza.

Slike meldinger har spredd seg i sosiale medier som ild i tørt gress siden tirsdag.