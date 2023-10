Israel avblåser fare for angrep i nord

Den israelske hæren avblåser advarsler om angrep fra Libanon, og sier luftvernsirene ble satt i gang ved et uhell. Her står israelske soldater ved en stridsvogn nær grensen til Gazastripen.

NTB

Den israelske hæren avblåser advarselen om angrep fra Libanon og sier luftvernsirene ble satt i gang ved et uhell onsdag.

– Det er ingen rakettoppskytninger fra Libanon på nåværende tidspunkt. Det er ingen varsler, sier talsperson for hæren, Daniel Hagari, i en TV-uttalelse.

Uttalelsen kommer etter at det israelske militæret tidligere onsdag kveld ba innbyggerne nord i landet om å søke tilflukt som følge av at et fiendtlig luftfartøy angivelig hadde blitt observert over grensen til Israel. Dette er nå avkreftet.

Luftvernsirene skal ha gått nord i landet onsdag kveld, men også denne skal ha blitt satt i gang ved et uhell, ifølge hæren.

– Det har vært en feil, og vi skal undersøke nærmere om det er snakk om en teknisk feil eller en menneskelig feil, sier Hagari.