MDG foreslår giverlandskonferanse for Palestina

MDG mener regjeringen bør ta initiativ til en giverlandskonferanse for Palestina Lan Marie Berg. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

MDG mener regjeringen bør ta initiativ til en giverlandskonferanse for Palestina.

Som leder av Giverlandsgruppen for Palestina bør Norge ta initiativ sammen med andre giverland til at gruppen samles for å forberede en så god respons som mulig i den prekære humanitære krisen som utspiller seg i Gaza, påpeker MDGs Lan Marie Berg i en epost til NTB.

Hun er skuffet over at Frp og KrF foreslår å fryse bistanden til Palestina.

– Det er knapt mulig å ta mer feil. Sivile som rammes, må få hjelp. Derfor er jeg glad for at utenriksministeren har varslet at hun vil opprettholde bistanden, sier hun.