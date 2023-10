Greta Thunberg nekter straffskyld i retten i Malmö

NTB

Klimaaktivist Greta Thunberg er for andre gang på kort tid idømt bøter for å ha deltatt i en klimaaksjon i oljehavnen i Malmö i juli.

Den nye dommen mot Thunberg innebærer at hun må betale bøter på 50 kroner per dag i 90 dager.

Thunberg deltok i aksjonen samme dag som hun ble dømt for samme type forhold. Den gang ble Thunberg dømt til å betale bøter på 50 kroner per dag i 30 dager for sivil ulydighet.

– Jeg nekter straffskyld. Jeg mener jeg burde være fri for ansvar på grunn av nødretten, fordi klimakrisen truer liv og helse, sa Thunberg i tingretten i Malmö onsdag.

Klimaaksjonen hun er dømt for, fant sted i oljehavnen i Malmö 24. juli. Thunberg og andre aktivister sperret av området.

– Vi satt i Malmös oljehavn og blokkerte oljetankere, og ved å gjøre det hindret vi fossilindustrien, som jeg mener har begått den virkelige forbrytelsen her, sa Thunberg i retten onsdag.

Statsadvokat Jörgen Larsson mener imidlertid at Thunberg deltok i en aksjon som uten tillatelse sperret veien for kjøretøy og forstyrret den offentlige orden.

Thunberg ble i september tiltalt for sivil ulydighet i forbindelse med aksjonen ettersom hun nektet å etterkomme politiets ordre om å forlate stedet.

Torsdag reiser Thunberg til Oslo for å delta i Fosen-aksjonen mot vindparken på Fosen-halvøya i Trøndelag.