Hizbollah sier de står bak angrep mot israelsk militæranlegg

NTB

Den proiranske Hizbollah-bevegelsen sier den står bak et rakettangrep mot et israelsk militæranlegg nær grensen til Libanon onsdag morgen.

Hizbollah sier i en uttalelse at et angrep mot militæranlegget Al-Jardah førte til flere drepte blant de israelske soldatene der. Angrepet skal ha vært en gjengjeldelse for et angrep mandag som drepte tre Hizbollah-medlemmer.

Det israelske forsvaret sier i sin egen uttalelse at det ble avfyrt en rakett fra Libanon mot et militæranlegg ved siden avaAl-Aramshe på grensen til Libanon. De nevnte ikke om noen ble drept.

Som svar på angrepet avfyrte Israel flere artillerigranater over grensen, ifølge en libanesisk sikkerhetskilde.