Ekspert om USAs hangarskip: Ikke nødvendigvis avskrekking

– Det tydeliggjør amerikanernes sterke allianse med israelerne.

Søndag ble det klart at verdens største hangarskip USS Gerald R. Ford satte kursen mot det østlige Middelhavet. Grepet tas som følge av den militante palestinske gruppen Hamas' angrep på Israel i helgen.

Her kan du lese mer om konflikten!

Business Insider skriver at det amerikanske forsvarsdepartementet sender hangarskipet og støttefartøy til området for «å avskrekke enhver aktør som ønsker å eskalere situasjonen eller utvide krigen».

Førsteamanuensis Hayat Alvi ved den amerikanske sjøkrigsskolen mener at hensikten med USAs grep i all hovedsak er en støtteerklæring til Israel, ikke et forsøk på avskrekking.

Kan trolig ikke engasjere seg

Overfor Business Insider sier Alvi at både Iran, Hizbollah og Libanon trolig ikke er i stand til å kaste seg på bølgen å ta noe stort oppgjør med Israel, spesielt i en tid der landet er alliert med USA. Hun peker på både politiske og økonomiske kriser som årsaker.

– Det kommer ikke til å skje. Det er en tapt kamp.

Alvi påpeker at tilstanden i landene er så dårlig at USA trolig ikke trenger å vise muskler i området. Ifølge Midtøsten-eksperten er det med andre ord ikke mye å avskrekke. Av den grunn mener hun at USA utplasserer skipet i det østlige Middelhavet hovedsakelig for å vise seg frem.

– Det tydeliggjør amerikanernes sterke allianse med israelerne, sier hun.

Iran har vært preget av et ustabilt politisk landskap med flere protester den siste tiden. I Libanon har en stadig svakere økonomi kastet over 80 prosent av befolkningen inn i fattigdom, ifølge menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch.

Se video: Overlevde festival-massakren: – Jeg vil hjem

Your browser doesn't support HTML5 video. Overlevde festival-massakren: – Jeg vil hjem

«Massakre»

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevdet tidligere denne uken at utplasseringen av USS Gerald R. Ford kan lede til en «massakre».

– Hva gjør det amerikanske hangarskipet i Israel? Hva kommer det til å gjøre? Det vil ta ned Gaza ved å angripe de omkringliggende områdene og begå alvorlige massakre, sa presidenten under en pressekonferanse.

Hamas-talspersonen Hazem Qassem omtaler USAs utplassering av hangarskipet som en aggressiv handling.