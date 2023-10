Zelenskyj advarer Nato-ministre i Brussel: – Vinteren kommer

NTB

– Vinteren er på vei, advarte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han ankom Natos forsvarsministermøte i Brussel onsdag.

Zelenskyj ble møtt av et stort presseoppbud da han ankom sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Det er første gang den ukrainske presidenten besøker Natos hovedkvarter utenfor Brussel.

Foran skogen av mikrofoner bønnfalt Zelenskyj Nato-landene om mer våpen, særlig luftforsvar, langtrekkende raketter og ammunisjon.

– Vinteren er på vei. Hvordan vi skal overleve denne er et stort spørsmål, sier Zelenskyj.

Vinter som våpen

Vinteren i fjor bombet Russland blant annet viktig infrastruktur som strømforsyning for å fryse ut den ukrainske befolkningen.

– Vi forbereder oss, men vi trenger støtte. Det er derfor jeg er her i dag, sier Zelenskyj.

Også Stoltenberg framholder at russerne bruker vinteren som våpen.

– Det må vi forhindre. Mer luftforsvar kan utgjøre en stor forskjell, sier han.

Han forventer at flere land vil legge nye løfter på bordet under møtet.

Vil ha russiske penger

Samtidig har flere land signalisert at de snart ikke har mer å gi. Til dem har Zelenskyj et klart budskap:

– Dere har russiske aktiva. La oss finne ut hvordan vi kan bruke disse pengene i Ukraina. Det er et viktig tema for meg i møtene her, sier han.

Ifølge EU-anslag kan det kan stå russiske verdier tilsvarende minst 200 milliarder euro – 2300 milliarder kroner – på europeiske bankkontoer. Midlene er frosset som følge av sanksjonene mot Russland.

Zelenskyj varsler at han vil ta saken opp med Belgias statsminister Alexander De Croo når de to møtes senere onsdag.

Skaper uro

Ukraina er den store saken på Natos forsvarsministermøte.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

– Vi har jo sett at det er blitt stilt spørsmål om hvor unison støtten til Ukraina er. Men jeg opplever at støtten er like bunnsolid som det vi har sett hele tiden, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). til NTB.

Også USAs Nato-ambassadør Julianne Smith slår fast at USA vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det er nødvendig.

Onsdag ble det kjent at Ukraina får en ny militær støttepakke verdt 100 millioner pund, eller drøyt 1,3 milliarder kroner, fra et internasjonalt fond som blant annet Norge har bidratt til.

Økende bekymring

Men bak lukkede dører i Nato vokser bekymringen for at nye konflikter kan ta fokuset vekk fra Ukraina-krigen. Det gjelder ikke minst kampene mellom Hamas og Israel på Gazastripen.

Torsdag skal Israels forsvarsminister Yoav Gallant orientere Nato-ministrene om situasjonen på videolink.

Også situasjonen på Vest-Balkan med økende uro i Kosovo og Bosnia-Hercegovina volder Nato hodebry.

Sist, men ikke minst, skaper angrepet mot gassrørledningen i Finskebukta i Østersjøen uro.

– Samlet svar

– Dersom det kan bevises at det var et angrep på gassledningen i Østersjøen, møtes det av et samlet og besluttsomt svar fra Nato, slo generalsekretær Stoltenberg fast før møtet startet onsdag morgen.

Angrepet er bekymringsfullt og alvorlig, mener Gram – som imidlertid ikke ønsker å spekulere på hva som eventuelt kan bli Natos svar.

– Nå må vi først få klarhet i hva som nøyaktig har skjedd, sier han.

– Men vi vet jo at den undersjøiske infrastrukturen er utrolig viktig, både for å få fram energi og for kommunikasjon. Derfor har vi jo skjerpet årvåkenheten veldig, sier han.

Trykk på Tyrkia

Nato-møtet blir trolig også preget av at Tyrkia og Ungarn ennå ikke har ratifisert Sveriges medlemskap.

Kilder i Nato sier at trykket mot de to landene kommer til å bli meget merkbart på forsvarsministermøtet. Også Gram har klare forventninger til at Tyrkia og Ungarn ratifiserer Sveriges søknad.

– Det må skje nå. Og det kommer jeg til å gi tydelig uttrykk for i møtet, sier han.